11 человек пострадали, трое погибли в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Три человека погибли, 11 – пострадали в лобовом столкновении автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб" и легкового автомобиля.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что авария произошла 31 мая около 07:00 на втором километре трассы Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки Mazda, который выехал на встречную полосу перед приближающимся автобусом Iveco.
В результате столкновения человек, находившийся за рулём иномарки, и двое его пассажиров погибли.
По информации регионального управления МЧС России, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
"Шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, – уточнили спасатели. – Пять человек с травмами лёгкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении".
Организована работа психологов ГУ МЧС России по Алтайскому краю на месте ДТП. Звонки принимают по телефону 8 (3852) 202-600. Кроме того, можно позвонить по телефону доверия 8 (3852) 658-219.
По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Дурак или алкаш. Вообще ответственность водителей ноль.
Все от безнаказанности за превышение скорости!!! Привыкли гонять выше сотни, и наказания нет за это!
Глупо. На дороге где полтопы машины в час...
Обгон в правом повороте на правом руле, что ли? Можно было просто с закрытыми глазами ехать.
Опять олень на правом руле. Сколько еще ждать запрета этих криворульных тазов?
К сожалению, подросло поколение безбашенных и тугосоображающих людей. Нужно исходить из этого нового социотипа современника
Сколько еще ждать запрета этих криворульных тазов?
вот как только олени из интернета уйдут, так потом и запрет будет. ускорь процесс, выключи комп.
Быдло на кривом руле, как обезьяна с гранатой!
31.05.2021 11:04
- гость -
А еще запретить бумеры, субару, марки если есть леворукие. Вам бы посмотреть вакансию в депутаты, вы обладаете умением и знанием все запрещать. Вы найдете свое место под солнцем.
1104 Прав. Для них нет законов и правил.
Запретить кривомозглых на всех уровнях.
31.05.2021 10:45
Гость
Причем тут превышение скорости??? Вы на фото посмотрите! Там и при 20 км,час он бы устроил замес! Сплошная линия, поворот (не видно, что за ним).