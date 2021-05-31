11 человек пострадали, трое погибли в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Три человека погибли, 11 – пострадали в лобовом столкновении автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб" и легкового автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что авария произошла 31 мая около 07:00 на втором километре трассы Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки Mazda, который выехал на встречную полосу перед приближающимся автобусом Iveco.

В результате столкновения человек, находившийся за рулём иномарки, и двое его пассажиров погибли.

По информации регионального управления МЧС России, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

"Шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, – уточнили спасатели. – Пять человек с травмами лёгкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении".

Организована работа психологов ГУ МЧС России по Алтайскому краю на месте ДТП. Звонки принимают по телефону 8 (3852) 202-600. Кроме того, можно позвонить по телефону доверия 8 (3852) 658-219.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.