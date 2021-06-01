На Алтае отделение хирургии в ЦРБ закрыли на месяц из-за отпуска врача

Жители Третьяковского района вынуждены выезжать в соседний район для получения медицинской помощи, так как отделение хирургии в Староалейской ЦРБ закрыли на месяц из-за отпуска единственного на всю больницу хирурга. Информацию подтвердили "Толку" в Минздраве Алтайского края.

По словам главврача Елены Долженко, в этой ситуации нет ничего нового. Закрытие отделения происходит каждый год, когда хирург отправляется в отпуск. Остальные сотрудники либо берут отпуск на тот же период, либо временно переводятся в другое отделение.

Пациентам сложнее. До 30 июня, пока хирург не вернётся из отпуска, им придётся выезжать в соседний район, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь по этому профилю.

По словам Долженко, уже составлен приказ по маршрутизации экстренных и плановых больных, нуждающихся в хирургической помощи. Операции им будут проводить в Змеиногорской районной больнице.

Напомним, в марте детское отделение больницы Панкрушихинского района временно приостанавливало работу из-за нехватки врачей.