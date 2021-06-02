"Не хватило бы фантазии": в Минстрое рассказали о судьбе горе-музея и плитки из Питера

Строители Художественного музея в Барнауле на площади Октября столкнулись с новой проблемой: согласно проектно-сметной документации, компания "Селф" должна рядом с алтайским аналогом "Третьяковки" положить плитку из Санкт-Петербурга за 16 миллионов рублей. По словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, на её доставку необходим ещё 21 миллион. А эти деньги якобы не заложены в смету. В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края узнали о дорогостоящей плитке не от застройщика, а из публикации в СМИ. Заказчики объекта удивились: ведь рядом с музеем, согласно смете, можно легко положить плитку алтайского производителя "Алом". Да и обойдётся она всего в 1,7 миллиона. В министерстве уверяют, что в компании "Селф" просто неправильно изучили проектно-сметную документацию. Amic.ru поговорил с заместителем КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Натальей Лукьянчиковой (курирует возведение объекта, – прим. ред.) и узнал, как благоустроят территорию музея, перенесут ли его сдачу на новый срок и почему проект за несколько лет подорожал на 20-30%.

Плитка серая, плитка алтайская

Проект строительства Художественного музея прошёл несколько стадий согласования и проверок. В документе, поясняет Лукьянчикова, чёрным по белому написано, что рядом с музеем необходимо благоустроить территорию площадью около 12 тысяч квадратных метров: проезды, парковочные карманы, тротуары и газон. На все работы из краевого бюджета выделено 17 миллионов рублей. На саму плитку из этой суммы потратят только 1,7 миллиона. Вообще, смета составлена изначально так, чтобы использовать при строительстве более дешёвые материалы. Питерская плитка, уверена Наталья Лукьянчикова, красивая, но очень дорогая. Плюс рядом с музеем расположен небольшой сквер, где установлен памятник Сеятелю. Плитка там уложена от алтайского производителя: компании "Алом". Поэтому в Минстрое логично разработали план так, чтобы весь музейный комплекс был выдержан в одном архитектурном стиле. В "Селфе" же, уверена Лукьянчикова, что-то напутали, не обратились к заказчику за разъяснениями.

"Представители многоуважаемой компании и лично Александр Жокин регулярно бывают на наших рабочих группах, посвящённых строительству музея. Они в курсе, что должна быть уложена бетонная серая плитка толщиной 10 см без указания производителя. И ещё есть в смете ссылка на ГОСТ. Подрядчик, видимо, подумал, что такую плитку производят только в Санкт-Петербурге. Нет, это не так. У меня даже не хватило бы фантазии привязать к ГОСТУ плитку из Санкт-Петербурга. Какой смысл благоустраивать территорию музея не материалами алтайских производителей? Плитка от "Алома" полностью подходит по всем параметрам. И не нужно тратить дополнительные деньги на её доставку", – пояснила заместитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Наталья Лукьянчикова.

Ещё 300 миллионов на оборудование

Сейчас ещё далеко до окончания строительства Художественного музея. Подрядная организация до сих пор не завершила реконструкцию фасада здания. Этим летом начнётся благоустройство прилегающей к музею территории, где, видимо, и уложат ту самую бюджетную плитку компании "Алом".

Сдать монументальный объект планируют к 2023 году. В Минстрое края переживают из-за IT-коммуникаций и цифрового оборудования, которое необходимо установить в музее для работы выставочных залов. Установка обойдётся ещё в 300 миллионов рублей. Аукцион на определение подрядчика пройдёт в первой половине 2022 года. С высокой вероятностью им станет компания "Раритет", которая работала с крупными федеральными музеями страны. Впрочем, эти 300 же миллионов изначально были заложены в смету. Поэтому общая стоимость музея, пояснили в ведомстве, не выйдет за пределы 1,6 миллиарда. Дорогостоящее оборудование, включая компьютеры, телевизоры и звуковые системы, завезут, только когда внутри здания полностью закончат ремонт. А это произойдёт в первом квартале 2022 года: на несколько месяцев позже, чем планировалось. Представительница заказчика уверена, что на этот раз никаких переносов даты открытия музея не произойдёт и рабочие наверстают отставание.

"Никто не выпустит подрядчика за пределы заказа. Работы идут полным ходом. У нас есть все предпосылки успеть в срок", – считает Лукьянчикова.

Музей подорожал на 20-30%

Говоря о главной проблеме, связанной со строительством музея, Наталья Лукьянчикова напомнила о боли всех застройщиков края. Так, проект культурного объекта разрабатывали несколько лет назад и закладывали цены 2014-2015 годов. За это время стоимость многих строительных материалов выросла на 20-30%. По данным некоторых застройщиков – до 50%. В итоге компания "Селф" и другие подрядчики несут колоссальные убытки на госзаказах. Тот же Художественный музей в ценах 2021 года обошёлся бы бюджету Алтайского края не в 1,6 миллиарда, а почти в 2 миллиарда. Но компенсировать потери застройщика государство не имеет права: "Селф" заключил контракт и обязан выполнять все его условия. Наталья Лукьянчикова разводит руками и говорит, что проблемой высоких цен на стройматериалы уже занимаются на уровне губернатора Виктора Томенко и даже правительства страны.

"Мы беспомощны. Ждём законодательные акты, которые позволят пересматривать цену контракта. При всём моём уважении к застройщикам сейчас сделать этого не можем", – добавила представительница заказчика.

Что известно о строительстве Художественного музея?

Возводят культурный объект на площади Октября в Барнауле с 2012 года. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Открытие алтайского аналога Лувра переносили несколько раз из-за проблем со сметой и подрядчиком. Сейчас на объекте работает компания "Селф", которая принадлежит Нодару Шонии. В организации считают, что срывы сроков сдачи горе-музея происходят по вине заказчика – властей края. Якобы они постоянно вносят изменения в проект и это тормозит стройку.

На днях главный инженер компании "Селф" Александр Жокин сообщил amic.ru, что в проект Художественного музея авторы почему-то заложили дорогую плитку из Санкт-Петербурга стоимостью 16 миллионов рублей. Но эти цены были действительны несколько лет назад. Сейчас, говорят эксперты, многие строительные материалы подорожали на 20-30%, а значит, выделенной суммы теоретически может и не хватить, чтобы полностью уложить плитку на территории, прилегающей к музею. Не выполнить условия контракта, пояснил Жокин, компания "Селф" не может. Всё это якобы приведёт к очередному переносу срока сдачи. В Минстрое края эту информацию оперативно опровергли.

Судя по внешнему облику, за последние два года объект вообще не изменился. На здании даже появились трещины. О главном долгострое в современной истории края читайте в нашем большом материале "Весь покрытый трещинами: почему на Алтае есть музей "невезения" и кто в этом виноват".