Более половины россиян сочли приемлемым физическое наказание детей

Более половины россиян (62%) считают приемлемым физически наказывать ребёнка. Об этом сообщила социолог Людмила Горюнова по итогам опроса, проведённого в преддверии Дня защиты детей, пишут "Известия".

По словам специалиста, чаще поводом для применения силы респонденты называли делинквентные случаи: наркотики, воровство и алкоголь. Некоторые также готовы ударить ребёнка за хамство, неуважение и невыполнение домашних обязанностей.

При этом 36% опрошенных заявили, что так наказывать детей нельзя, а больше половины респондентов старшего поколения выразили мнение, что такие методы воспитания несут в себе негативные последствия. При этом 61% участников опроса признались, что их и самих регулярно наказывали в детстве.

Отмечается, что опрос проводили в рамках проекта "Мы считаем" среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что родители из Барнаула хотели бы накопить для будущего своих детей не менее 4,1 млн рублей.