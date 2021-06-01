Владимир Путин заявил, что Россия выходит из сложной ситуации с коронавирусом

Россия постепенно выходит из ситуации с COVID-19, но и тревог и опасностей по этому поводу достаточно, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно", — процитировали главу государства РИА Новости.

За последние сутки в России зарегистрировали 9 500 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5 млн человек, 121, 8 тысячи пациентов скончались.