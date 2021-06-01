Дмитрий Песков оценил конкурс на худший школьный туалет в России

В Кремле не считают, что конкурс компании Domestos на худший школьный туалет может носить провокационный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, вот, но не видим здесь ничего такого", – пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста, не считают ли в Кремле этот конкурс провокацией против страны.

Чиновника также спросили, обратили ли внимание в Кремле на обсуждение этой темы и не посчитали ли там важным выделить денег на ремонт санузлов. Песков же ответил, что эта проблема должна контролироваться администрацией каждой школы в отдельности.

Отметим, что результаты конкурса на худший школьный туалет в России стали известны 30 мая. Победителями стали шесть школ из разных регионов страны – в награду они получат ремонт санузлов. Туалет барнаульского лицея № 73, который также претендовал на победу, занял в голосовании девятое место.