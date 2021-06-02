Мужчина "прокатился" на капоте иномарки в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что вечером 1 июня в центре города заметили мужчину, который "катался" на капоте иномарки. Конца истории подписчики паблика не дождались.

Инцидент произошёл на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. По словам очевидцев, мужчина забрался на капот автомобиля и начал бить стекло. Несмотря на то, что машина двигалась по дороге, слезать с капота он, судя по всему, не собирался.

В комментариях под постом горожане предположили, что таким образом мужчина попытался сделать вид, будто его сбили. Судя по опубликованному в соцсетях ролику, получилось это у него не очень убедительно.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель иномарки "посадил" на капот курьера "Яндекс. Еды". Молодой человек отделался несерьезными травмами. Помощь ему оказали на месте.