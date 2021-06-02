В Рубцовске арестовали хозяев дома престарелых, в котором стариков морили голодом

В Рубцовске суд заключил под стражу двух владельцев частного дома престарелых, в котором не ухаживали за постояльцами и морили их голодом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Бизнесменов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что они в должной степени не обеспечивали стариков едой, предметами гигиены и надлежащим уходом, а обстановка в помещении не отвечала требованиям санитарных норм.

Следствие выяснило, что частный пансионат существует с 2016 года на ул. Рихарда Зорге в Рубцовске. Постояльцев оттуда уже переселили в госучреждение, а само здание опечатали.