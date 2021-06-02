Выплату в 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с шести лет

Президент России Владимир Путин расширил единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Теперь ее должны получить в том числе и те семьи, в которых дети пойдут в школу с шести лет, пишет РИА Новости.

Во время совещания с членами правительства российский лидер напомнил, что изначально на финансовую поддержку могли претендовать лишь семьи, в которых детям исполнилось шесть лет до марта этого года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь указала, что эту позицию уже скорректировали.

Напомним, единовременную выплату в 10 тысяч рублей для родителей, чьи дети пойдут в школу в сентябре 2021 года, Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному Собранию. Деньги придут в середине августа, чтобы можно было успеть собрать ребёнка в школу.