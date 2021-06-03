Пятилитровую бутылку скинули на голову ребёнку из окна многоэтажки в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о происшествии у дома по адресу Взлётная, 3. По словам подписчиков паблика, дети из окна многоэтажки выбросили наполненную пятилитровую бутылку.
Она упала на голову проходящему мимо мальчику. Одна из участниц сообщества уточнила, что пострадавший ребёнок учится в четвёртом классе. По словам женщины, с места происшествия его увезли на скорой. Во дворе дома работают сотрудники полиции.
Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник скинул пепельницу из окна многоэтажки на дорогостоящий автомобиль в Барнауле.
Комментарии
Это не дети - это малолетние преступники.
Надо еще больше скворечников настроить. И в касках ходить, по всему городу кидаются из окон. И в центре прилетало и в спальных районах - везде.
С детьми надо что-то делать. Или с их родителями. Многовато в Барнауле стало трагедий, которые ловкие дети устраивают другим детям
Неужели и такое простое преступление не раскроет полиция?
С детьми надо что-то делать
__
Запретить? Вы из законодателей?
Тут скорее всего нет ни преступления, ни даже административного правонарушения, если возраст скинувших бутылку маленький. Только гражданская ответственность родителей за нанесенный вред, это через суд. В лучшем случае возместят лечение и моральный вред. Полиция в лучшем случае установит личности. В худшем ничего не сделает