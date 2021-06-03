Пятилитровую бутылку скинули на голову ребёнку из окна многоэтажки в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о происшествии у дома по адресу Взлётная, 3. По словам подписчиков паблика, дети из окна многоэтажки выбросили наполненную пятилитровую бутылку.

Она упала на голову проходящему мимо мальчику. Одна из участниц сообщества уточнила, что пострадавший ребёнок учится в четвёртом классе. По словам женщины, с места происшествия его увезли на скорой. Во дворе дома работают сотрудники полиции.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник скинул пепельницу из окна многоэтажки на дорогостоящий автомобиль в Барнауле.