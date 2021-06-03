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Пятилитровую бутылку скинули на голову ребёнку из окна многоэтажки в Барнауле

, ИА "Амител"
Мальчика увезли в больницу
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о происшествии у дома по адресу Взлётная, 3. По словам подписчиков паблика, дети из окна многоэтажки выбросили наполненную пятилитровую бутылку.

Она упала на голову проходящему мимо мальчику. Одна из участниц сообщества уточнила, что пострадавший ребёнок учится в четвёртом классе. По словам женщины, с места происшествия его увезли на скорой. Во дворе дома работают сотрудники полиции.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются. 

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник скинул пепельницу из окна многоэтажки на дорогостоящий автомобиль в Барнауле.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2021 11:25
гость

Это не дети - это малолетние преступники.

3.06.2021 11:29
гость

Надо еще больше скворечников настроить. И в касках ходить, по всему городу кидаются из окон. И в центре прилетало и в спальных районах - везде.

3.06.2021 11:42
гость

С детьми надо что-то делать. Или с их родителями. Многовато в Барнауле стало трагедий, которые ловкие дети устраивают другим детям

3.06.2021 11:46
Олег

Неужели и такое простое преступление не раскроет полиция?

3.06.2021 11:54
- гость -

С детьми надо что-то делать
__

Запретить? Вы из законодателей?

3.06.2021 11:58
гость

Тут скорее всего нет ни преступления, ни даже административного правонарушения, если возраст скинувших бутылку маленький. Только гражданская ответственность родителей за нанесенный вред, это через суд. В лучшем случае возместят лечение и моральный вред. Полиция в лучшем случае установит личности. В худшем ничего не сделает

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