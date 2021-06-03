В СК рассказали о состоянии мальчика, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле

Ребёнок, на которого скинули пятилитровую бутылку из окна многоэтажки в Барнауле, находится под присмотром врачей. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на СК по Алтайскому краю.

Отмечается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Следователи проводят проверки по факту происшествия.

Также сообщение об инциденте зафиксировали в полиции.

Напомним, что о падении пятилитровой бутылки на ребёнка рассказали очевидцы в социальных сетях. Двое детей решили сбросить бутылку с общего балкона, а ещё двое стояли внизу и наблюдали за тем, как она упадёт.

В комментариях под постом горожане отметили, что не в первый раз наблюдают за подобными развлечениями детей.