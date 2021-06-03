В СК рассказали о состоянии мальчика, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле

Ребёнок, на которого скинули пятилитровую бутылку из окна многоэтажки в Барнауле, находится под присмотром врачей. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на СК по Алтайскому краю.
Отмечается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Следователи проводят проверки по факту происшествия.
Также сообщение об инциденте зафиксировали в полиции.
Напомним, что о падении пятилитровой бутылки на ребёнка рассказали очевидцы в социальных сетях. Двое детей решили сбросить бутылку с общего балкона, а ещё двое стояли внизу и наблюдали за тем, как она упадёт.
В комментариях под постом горожане отметили, что не в первый раз наблюдают за подобными развлечениями детей.
Комментарии
У нас малолетки с общего балкона покрышку скинули на капот в том году
Малолетки родители.
Не готов наш быдло народ к таким домам, все газоны вокруг высоток засыпаны бычками и презервативами, а также импровизированными пепельницами. Лучше жить в малоэтажном доме.
Лучше жить в малоэтажном доме.
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Там одна алкашня соседи будут за исключением котеджных поселков.
Так там ни слова нет в этой статье о состоянии ребенка.
3.06.2021 13:48
- гость -
Алкашня вся уже у вас, в многоэтажках
Хм-м.. Как якобы корректно написано в заголовке - "упала бутылка". Это выворачивание факта. А факт - "сбросили бутылку". Зачем подменять термины и искажать реальность? Или у малолетних хулиганов оказались в родственниках достойные и уважаемые люди?
3.06.2021 14:00
Алкашня вся уже у вас, в многоэтажках
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Рядом 10 этажный дом где народ с оползневой зоны, аварийного жилья. Сутками на пролет пьют, нигде не работают. Многие еще остались на прежнем месте в частных домах.
Как оказалось, накануне днем компания из четырех ребят купила пятилитровую бутыль с водой в магазине. Часть воды они выпили, а затем поднялись на один из верхних этажей многоэтажного дома на улице Взлетная, 3 и устроили забаву – с общего балкона сбрасывали бутылку вниз, спускались за ней и снова бросали с высоты.
По данным источника, в какой-то момент один из участников "развлечения" задержался под окнами дома, а другие ребята в очередной раз выбросили вниз тяжелую бутылку с водой. Она по касательной ударила мальчика, которого с травмами увезли в больницу.
3.06.2021 14:49
- гость -
Ну вот а говорят ребятишки в инторнетах сидят. Нормальные забавы. Сейчас просто карбид не так легко найти
Ну, вот, может, хоть один осознАет..