СМИ: мальчик, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле, сломал позвоночник

Ребёнок, на которого с балкона многоэтажки в Барнауле выпала пластиковая бутылка, сломал позвоночник. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на источники.

Сообщается, что мальчик был в компании детей, которые сбрасывали бутылку с балкона. Ребёнок задержался под окнами, и она упала прямо на него.

В Минздраве рассказали, что пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Центра охраны материнства и детства с травмами средней степени тяжести. Ему оказывают необходимую помощь. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

В правоохранительных органах amic.ru не смогли подтвердить информацию о переломе позвоночника. Характер травм, которые получил школьник, неизвестен.

Напомним, что о падении пятилитровой бутылки на ребёнка рассказали очевидцы в социальных сетях. Следователи проводят проверку по факту данного происшествия.