СМИ: мальчик, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле, сломал позвоночник

Ребёнок, на которого с балкона многоэтажки в Барнауле выпала пластиковая бутылка, сломал позвоночник. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на источники.
Сообщается, что мальчик был в компании детей, которые сбрасывали бутылку с балкона. Ребёнок задержался под окнами, и она упала прямо на него.
В Минздраве рассказали, что пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Центра охраны материнства и детства с травмами средней степени тяжести. Ему оказывают необходимую помощь. Жизни ребёнка ничего не угрожает.
В правоохранительных органах amic.ru не смогли подтвердить информацию о переломе позвоночника. Характер травм, которые получил школьник, неизвестен.
Напомним, что о падении пятилитровой бутылки на ребёнка рассказали очевидцы в социальных сетях. Следователи проводят проверку по факту данного происшествия.
Комментарии
Преступление и наказание...
Из серии - не рой яму другому...
Вот из-за таких придурков можно получить инвалидность. Полно таких бросающих из окна дураков. Недавно на голову чуть не упали доски половые. Мужик решил с четвертого этажа с балкона их выбросить и чуть женщину не убил. Надо ужесточить меры за такое. Наказывать по всей строгости. посадить в тюрьму. Ребенок теперь лечиться будет.
Ой Господи да вы посмотрите вокруг, из окон летит всё! Взрослые , что вы творите дети берут пример с вас родители. Как дома устроено так и ждите от детей.
Надо отключить фонтан на Взлетной-Малахова и воду оттуда спустить! Возле него дети как чокнутые носятся, набирают воду в пакеты, это все летит в проходящих! Там к магазину не подойти! Орут, матерятся, ужас