Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе

В России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой скорости на протяжённых участках дорог. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Сейчас в КоАП нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры. МВД, Минюст и Минтранс рассматривают поправки, чтобы внести этот пункт в закон.

Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Подготавливаемый список изменений содержит "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".