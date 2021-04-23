Новые штрафы введут для российских автомобилистов

ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Уже с весны 2022 года россиян могут штрафовать за повреждённый бампер или защитные плёнки на стёклах фар.
Как сообщает "Коммерсантъ", подготавливаемый список изменений содержит "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". По нему нарушением будет считаться отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", которые выступают за линию бампера.
Нарушителям будет грозить наказание в размере от 500 рублей и вплоть до лишения прав.
Комментарии
какая прЭлесть, а потом что? птичка какнула? листик прилип?
Уже не знают, как и за что еще содрать деньги!
Когда камеры повесят на подьезде к Барнаулу ? Надоели агрессивно водящие дятлы, откровенно "синей ориентации", создающие реальную угрозу остальным участникам движения!
а еще можно за разные колпаки!
Защитная плёнка на фарах искажает поток света. так что абсолютно правильное решение. И наказывать нужно жёстче.
ладно фары, а трещина на бампере? создает неправильное завихрение и сбивает с пути попутную машину?
"ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера", не понял, это меня останавливает инспектор и начинает подключать компьютер к машине? Ага, а умственных способностей для этого у него хватит?
Или чиновники брякнули незнамо что по причине своей тупости?
Трещинка на бампере - штраф?
23.04.2021 10:11
гость
Там давно камеры висят!
23.04.2021 10:14
- гость -
А, так штрафовать будут не за её отсутствие, а за её наличие?
я так понимаю что нужным людям простолюдины сильно мешают на дороге и их как-то надо оттуда законно выдавить, так да за этим эти все задумки??!!!
Такой бред, могли только чиновники с умственным развитием трехлетнего ребенка придумать!
И долго мы будем в депутаты выбирать идиотов, которым место в дурдоме?
Стране на содержание чинарей ,силовиков и т д нужны бабки ,готовимся к дальнейшим активным поборам .
Верх туризма. Эти действия гиббб направлены на повышаемость сбора штрафов точно так же как жёлтый жилет участника дор. Движения ночью при нахождении на дороге или буковка Ш в треугольнике на стекле. Гиббб не изучает причины и условия а также механизм совершения ДТП в силу ограниченности мозгов и профподготовки специалистов. Люди на дорогах гибнут так как гиббб не знают что с этим делать. Так как работают там кланы, родня и .уесоски
Отколот фрагмент бампера 15х10 см.
"Спасибо" дорожникам за ледяную глыбу на дороге ночью.
Машина редкая, б/у бампер с доставкой и покраской обойдется в 25000+ рублей.
На безопасность движения не влияет.
Если на восстановление не отдам, так кататься и буду.
Лучше бы за грязные номера штрафовали, за что уже установлен штраф. Иной раз с 3 метров не рассмотришь, месяцами не протирают, слоем грязи заросли. Так случись что, ни камеры не прочитают, ни свидетели не рассмотрят.