Вице-премьер Новак опроверг миф о бесплатной газификации в России

Бесплатное подведение газовых труб до границ участков не потребует от домовладельцев начать подключение в течение какого-либо периода времени. Этот миф о бесплатной газификации развенчал вице-премьер Александр Новак во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Как отметил премьер, возврат стоимости подключения в принципе не предусмотрен.

"Никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет потребляться газ или не будет. Это касается населения", – сказал чиновник.

Новак отметил, что сейчас готовятся изменения в постановление правительства о порядке технологического присоединения к инфраструктуре газоснабжения, отметил он. В этом документе и будут чётко прописаны вопросы подключения.

Напомним, что накануне Госдума во втором чтении одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок.