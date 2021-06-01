Госдума приняла закон о бесплатной газификации до границ участков

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок.

"Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже к лету люди получили газ", – цитирует пресс-служба Госдуумы слова председателя Вячеслава Володина.

Также изменения предусматривают введение единого оператора газификации – им станет "Газпром" и его дочерние компаний, который является собственником единой системы газоснабжения (ЕСГ). В тех регионах, где группа "Газпром" отсутствует, за бесплатную газификацию будет отвечать самая крупная организация.

В поправках отдельно прописаны источники финансирования бесплатного подведения. Деньги газораспределительные организации могут привлекать из инвестиционных надбавок, льготных кредитов, а также федерального и региональных бюджетов.

Напомним, что депутаты внесли поправки в закон после весеннего обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Тогда он выразил недовольство скоростью газификации регионов и поручил сделать бесплатным один из этапов подключения голубого топлива к домовладению.

Однако, по мнению экспертов, стоимость подключения всё равно останется высокой – собственники домовладений продолжат платить за работы внутри участка, которые обходятся в 100-150 тысяч рублей. Как рассказали amic.ru газовики, такие цены останавливают многих владельцев частных домов от подключения, а при строительстве домов заставляют брать людей потребительские кредиты для газификации.