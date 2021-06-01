Госдума приняла закон о бесплатной газификации до границ участков

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок.
"Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже к лету люди получили газ", – цитирует пресс-служба Госдуумы слова председателя Вячеслава Володина.
Также изменения предусматривают введение единого оператора газификации – им станет "Газпром" и его дочерние компаний, который является собственником единой системы газоснабжения (ЕСГ). В тех регионах, где группа "Газпром" отсутствует, за бесплатную газификацию будет отвечать самая крупная организация.
В поправках отдельно прописаны источники финансирования бесплатного подведения. Деньги газораспределительные организации могут привлекать из инвестиционных надбавок, льготных кредитов, а также федерального и региональных бюджетов.
Напомним, что депутаты внесли поправки в закон после весеннего обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Тогда он выразил недовольство скоростью газификации регионов и поручил сделать бесплатным один из этапов подключения голубого топлива к домовладению.
Однако, по мнению экспертов, стоимость подключения всё равно останется высокой – собственники домовладений продолжат платить за работы внутри участка, которые обходятся в 100-150 тысяч рублей. Как рассказали amic.ru газовики, такие цены останавливают многих владельцев частных домов от подключения, а при строительстве домов заставляют брать людей потребительские кредиты для газификации.
Комментарии
В моей деревне газа нет, и не будет так что до лампочки.
ахаха, бесплатная газификация и бесплатное подведение газа до участка- это довольно большая разница.
Подвести в дом газ- одно, подвести пару метров до границы участка и потом запросить с наценкой за проведение труб- другое
такая же фигня якобы не перспективно и горы мешают в 160 км от Бийска Солонешенский район. А в Швейцарии вот там реально горы и танцорам(газовикам в смысле) ниичёёё не мешает
ни фига себе 150 ооо рупий даже если уголь пока был по 5000 ну будет по 6000 это сколько мне ббб..лин лет можно топиться даже если разделить наполовину ,ведь дрова один хрен нужны ,ДА ПОШЛО ОНО НА ... ЭТО ГОЛЛУУУУБОЕ ТОПЛИВО!
от 12.5 до 15 лет -не плохо
Базар был, за бесплатное подключение.
Это все профонация!
Сейчас цена на дальнейшую трубу вырастет, на столько чтоб компенсировать затраты.
Я ведь домой водопровод не тяну, я ставлю смеситель и счётчик.
А здесь ну купил я котел, подключите меня раз обещали...
Это вы еще цены на газ не озвучили))))) Которые кстати растут каждый год не по детски! В 2007 году газ стоил 60-70 коп за куб, а сейчас больше 6 рублей.... Охренеть какой дормовой газ для страны которая его добывает...