В Сети появилась видеозапись нападения коровы на девочку в Барнауле

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент нападения коровы на девочку в Затоне. Водитель передал запись отцу ребёнка.

"Точку в нашем деле с агрессивной затонской коровой поставят компетентные органы. Я получил запись видеорегистратора проезжавшей машины. Не хотел размещать это видео, но некоторые СМИ начали перевирать информацию о произошедшем, а про диванных комментаторов вообще лучше промолчать", – написал мужчина.

Напомним, что корова напала на ребёнка вечером 2 июня в Затоне. Местные жители пожаловались на то, что коровы, которые ходят без присмотра, постоянно доставляют им неудобство, и, как оказалось, могут быть опасны.