"Домой на вертолете". Временная дамба не спасает жителей Затона от подтопления

Жители Затона в социальных сетях показали, как работает временная дамба, которая должна была спасать их от подтопления. Пока результаты ее работы неудовлетворительные.

На опубликованной в сообществе "Barnaul22" видеозаписи местная жительница показала, что местами насыпь справляется с потоком воды, но местами вода все-таки прорывается и топит подходы к приусадебным участкам. Автор ролика заметила, что в месте прорыва починить насыпь никто не берется.

"А я домой на вертолете", — подытожила женщина.

Напомним, что ранее в Затоне из-за паводковой ситуации ввели режим повышенной готовности. В рамках подготовки ко второй волне паводка здесь созданы точные списки населения, которые будут учитываться в случае эвакуации в пункты временного размещения. Отдельно выделили беременных и маломобильных граждан, которым будут оказывать помощь в первую очередь. Местным жителям раздали памятки о том, как действовать в случае наводнения.