Новогодние каникулы для россиян в 2022 году продлятся 10 дней

Ближайшие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней – к 31 декабря добавится девять дней в январе", – рассказал политик, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Котяков добавил, что 31 декабря 2022 года также "априори будет нерабочим", поскольку выпадет этот день на субботу.

Майские праздники в 2022-м при этом тоже будут длинными – и на первые числа месяца, и на День Победы будет по четыре выходных дня, добавил министр.

Ранее стало известно, что 31 декабря в России может навсегда стать выходным днём. По словам Антона Котякова, Министерство труда рассмотрит эту возможность "с учётом ближайшего горизонта".