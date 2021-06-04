31 декабря в России может стать выходным днем

Министерство труда РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, заявил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы её (возможность введения выходного дня 31 декабря, – прим. ред.) обязательно посмотрим. С учётом ближайшего горизонта", – сказал министр журналистам.

Напомним, 31 декабря 2020 года официально не был выходным днем, однако по рекомендации президента Владимира Путина главы регионов объявили этот день нерабочим. Алтайский край, как и остальные субъекты страны, тогда не стал исключением. Стоит также добавить, что в 2022 году 31 декабря в любом случае будет выходным, поскольку этот день выпадает на субботу.

В конце мая министр труда Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, если они будут озвучены. Чиновник подчеркнул, что в министерстве всегда обсуждаются любые предложения, и если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, то его не могут игнорировать.