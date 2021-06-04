Министерство образования Алтайского края проверит учителей школы, где избили девочку

Министерство образования Алтайского края проведёт дополнительную проверку в барнаульской школе № 70, где в мае этого года школьницы жестоко избили и изнасиловали девочку.

"Это вопиющий случай и большая трагедия. Мы до сих пор размышляем над причинами случившегося. Необходима ещё одна, более детальная проверка действий сотрудников этой школы по факту педагогических упущений и неправильного подхода к детям", – сказал журналистам на пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.

Он сообщил, что совместно с комитетом по образованию министерство уже провело анализ работы с детьми, совершившими преступление. По его словам, было обнаружено, что обидчицы девочки не были в зоне особого внимания педагогов, ничем не выделялись – ни по успеваемости, ни по поведению и отношению к другим одноклассникам.

Максим Костенко подчеркнул, что педагогам Алтайского края необходимо "прокачивать" психологические навыки, чтобы определять и предотвращать возможные конфликты среди учеников, а также уметь оказывать психологическую поддержку детям.

Ранее региональный СУ СК сообщил, что ученицу барнаульской школы № 70, которая участвовала в групповых издевательствах над 11-летней девочкой, отправили в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Обвиняемая – единственная из участниц инцидента, которой уже исполнилось 14 лет. Поэтому следователи смогли поместить в разряд "обвиняемых" только её.