Министерство образования Алтайского края проверит учителей школы, где избили девочку

Министерство образования Алтайского края проведёт дополнительную проверку в барнаульской школе № 70, где в мае этого года школьницы жестоко избили и изнасиловали девочку.
"Это вопиющий случай и большая трагедия. Мы до сих пор размышляем над причинами случившегося. Необходима ещё одна, более детальная проверка действий сотрудников этой школы по факту педагогических упущений и неправильного подхода к детям", – сказал журналистам на пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.
Он сообщил, что совместно с комитетом по образованию министерство уже провело анализ работы с детьми, совершившими преступление. По его словам, было обнаружено, что обидчицы девочки не были в зоне особого внимания педагогов, ничем не выделялись – ни по успеваемости, ни по поведению и отношению к другим одноклассникам.
Максим Костенко подчеркнул, что педагогам Алтайского края необходимо "прокачивать" психологические навыки, чтобы определять и предотвращать возможные конфликты среди учеников, а также уметь оказывать психологическую поддержку детям.
Ранее региональный СУ СК сообщил, что ученицу барнаульской школы № 70, которая участвовала в групповых издевательствах над 11-летней девочкой, отправили в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Обвиняемая – единственная из участниц инцидента, которой уже исполнилось 14 лет. Поэтому следователи смогли поместить в разряд "обвиняемых" только её.
Комментарии
При чём школа и министр? Кто родил и воспитал?
Необходима здоровая среда в семье и родительский контроль. Чем живёт ребёнок что смотрит, что читает, чем интерессуется.
Школа оказывает только образовательные услуги. При чем тут психологическая поддержка и прочее? Воспитывать кто должен? РОДИТЕЛИ.
Разве учитель несет ответственность за деяния детей вне школы.
хорошо бы хотя бы одной реальный срок дали, и сми бы раструбили точно так, как о бедной девочке трубили
где родители этих странных детей, где извинения, где раскаяние
Это всё идет из семьи, семьи проверьте. Наказывать нужно родителей. Проверить, могут ли они в принципе воспитывать нормальных детей. Если нет, изымать остальных детей из семьи.
Согласен с предыдущим оратором
Причём тут родители? Большее время дети проводят в школе и на улице. Родители в нормальных семьях днём работают, если не алкаши - им некогда заниматься с детьми. Если государство обязало граждан учиться в школах, значит оно ответственно за воспитание малолетних отпрысков и спрашивать в первую очередь нужно с ответственных за этот процесс лиц
Нашли крайних, кто бы сомневался!
Какие озлобленные дети... Да и взрослые тоже... Куда катится мир?!
Деток воспитываем, учим права, а вот про обязанности и элементарное уважение мало кто вспоминает... Придёшь так, забрать ребенка из школы, и противно слушать, как дети обращаются к учителю. Да и вообще к взрослым... Сделаешь замечание за мат и свинство, будешь послан...
Кто бы сомневался,что будет принято такое решение)))
Вдруг кто-то из выпускников пед.университета еще сомневается,идти или не идти работать в школу.
Писали писали завучи доносы ОДНщикам и сами попали в оборот
Думаю, может, надо стерелизовать таких?