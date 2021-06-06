370 школ Алтайского края оснастят металлодетекторами и пунктами осмотра

370 школ Алтайского края в новом учебном году оснастят металлодетекторами и пунктами осмотра, сообщил министр образования Максим Костенко. Деньги на это выделяет краевой бюджет.

По данным Минобра, только 15% всех школ региона охраняют частные охранные предприятия. Остальные нанимают "вахтёров" (чаще всего это пожилые люди) либо вообще никак не организуют охрану школьного входа.

"Алтайский край – достаточно безопасный и стабильный для детей регион. Но, несмотря на это, мы обязаны усиливать и улучшать защиту детей, наращивать потенциал и обеспечивать по возможности все школы квалифицированной охраной", – подчеркнул Максим Костенко.

Ранее родители учеников одной из школ Барнаула обвинили подростка в том, что он принёс в школу нож. По их словам, 14 мая 2021 года шестиклассник принёс в школу кухонный нож с намерениями кидать его в одноклассников. Школьник состоит на учёте отдела полиции по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.