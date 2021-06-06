370 школ Алтайского края оснастят металлодетекторами и пунктами осмотра

370 школ Алтайского края в новом учебном году оснастят металлодетекторами и пунктами осмотра, сообщил министр образования Максим Костенко. Деньги на это выделяет краевой бюджет.
По данным Минобра, только 15% всех школ региона охраняют частные охранные предприятия. Остальные нанимают "вахтёров" (чаще всего это пожилые люди) либо вообще никак не организуют охрану школьного входа.
"Алтайский край – достаточно безопасный и стабильный для детей регион. Но, несмотря на это, мы обязаны усиливать и улучшать защиту детей, наращивать потенциал и обеспечивать по возможности все школы квалифицированной охраной", – подчеркнул Максим Костенко.
Ранее родители учеников одной из школ Барнаула обвинили подростка в том, что он принёс в школу нож. По их словам, 14 мая 2021 года шестиклассник принёс в школу кухонный нож с намерениями кидать его в одноклассников. Школьник состоит на учёте отдела полиции по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.
Комментарии
Школа больше похожа на тюрьму, чем на школу
Геннадий,школа больше похожа на бордель. в школе нет дисциплины,деточкам внушили,что они неприкасаемы и могут творить всякую мерзость,им нельзя делать замечание,не говоря уж о том.что бы надрать уши мелкому мерзавцу.потом из мелких вырастают большие отморозки.
В советское время нашу школу охраняла бабушка-уборщица со шваброй.
Все остались живы.
Помните выражение "Школа — второй дом"? А дом — это место, где тебе всегда рады...
еще пулеметы на крыше нужно установить!
А металлическим может быть не только нож или пистолет. Есть еще очень простые вещи: ключи от дома, например. Или заколка в волосах у девчонок. Мелкие монеты в кармане. И т.п. На них металлодетектор очень даже реагирует!
Как будет решаться вопрос с досмотром несовершеннолетних в этой самой комнате - вообще не понимаю! родителей будут вызывать?
То есть 85% нанимают "вахтёров" (чаще всего это пожилые люди) либо вообще никак не организуют охрану школьного входа???
08:42, хватит уже про сов.время. Если так было всё прекрасно, откуда же эти отморозки берутся? Не вы ли их воспитали?
Школа— второй дом, говорите? Тогда почему в этом доме страшные старые парты, стулья с обгрызенными краями, кабинеты с частично вставленными пластиковыми окнами, выщербленным полом фикзнаеткакогогода, это так унижает— несовременность и убогость
Да вы угараете что ли, эта хрень даже на пуговицы реагирует, до трусов раздеваться у входа?
У нас в школе стоит эта рамка, все пищат и все проходят, никого не проверили
Зануда, ну и езжай в Америку и учи своих отпрысков за деньги. Государство там предостааювляет только помешение, а родители покупают всё остальное, даже парты, оборудование и проч., ещё конкретно за обучение платят. Племянник там живёт и это нам рассказывает.
6.06.2021 17:29
Гость
Зануда, ну и езжай в Америку и учи своих отпрысков за деньги. Государство там предостааювляет только помешение, а родители покупают всё остальное, даже парты, оборудование и проч., ещё конкретно за обучение платят. Племянник там живёт и это нам рассказывает.
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И в России есть частные школы, где за обучение большие деньги берут. И в Америке есть бесплатные школы, как и у нас. Да, и не забывайте о налогах, которые мы платим, и на которые содержатся наши школы. Так что у нас даже "бесплатное" образование не является бесплатным.
Налоги с минималки(как многие ноют, а половина вообще их не платит, т.к работают неофициально, ещё маргиналы, пъяницы живут на пособия)? На эти псевдоналоги вы хотите золотые унитазы?