Стали известны самые богатые депутаты Барнаульской думы

Депутаты Барнаульской гордумы отчитались о своих доходах за 2020 год. Самым богатым вновь, как и годом ранее, стал руководитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер (избирался от "Единой России"). Он задекларировал 184,825 млн рублей, это на 35 млн больше, чем у него было по итогам 2019-го. Впрочем, учитывая бурное развитие строительной отрасли в прошлом году, ничего удивительного в росте доходов нет. Декларации всех 40 народных избранников размещены на сайте БГД.

Вообще, по сравнению с 2019 годом большинство барнаульских депутатов стали заметно богаче. 34 избранника из 40 задекларировали доходы свыше 1 млн рублей, большинство из них единороссы. Эту компанию немного "разбавили" либерал-демократы Дмитрий Ворсин (1,225 млн рублей), Алексей Скосырский (7,499 млн) и Кристина Юстус (9,235 млн), а также коммунистка Елена Хрусталева (2,442 млн).

Самыми же состоятельными по традиции стали представители "партии власти", заняв все места в Топ-10. На первой строчке, как уже говорилось, Александр Тайчер (184 млн), далее расположились Евгений Барсуков (77,225 млн), Александр Лисицын (47,379 млн), Александр Локтев (27,943 млн), Алексей Меркулов (20,3 млн), Евгений Носенко (19,719 млн), Ксения Белоусова (15,421 млн), Андрей Солодилов (13,867 млн), Алексей Маликов (11,272 млн) и Евгений Кулешов (9,588 млн).

А вот менее 1 млн рублей в прошлом году заработали всего шесть человек. Это — коммунисты Иван Карпов (468 тысяч рублей) и Петр Пугаев (365 тысяч), эсеры Оксана Молодых (793 тысячи), Алексей Якунин (928 тысяч) и Александр Обидин (998 тысяч), а также представительница ЕР Марина Понкрашева (622 тысячи).

Председатель БГД Галина Буевич заработала 4,22 млн рублей, зампредседателя гордумы Сергей Струченко указал доход в 1,409 млн рублей.