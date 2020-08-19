Самый богатый депутат Барнаульской гордумы заработал почти 150 миллионов

Депутаты Барнаульской гордумы отчитались о своих доходах за 2019 год. Сведения размещены на сайте БГД.
Самым богатым среди своих коллег стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер (избирался от "Единой России"). Он задекларировал 149,477 млн рублей, тогда как годом ранее – 186,838 млн.
Далее идут Евгений Барсуков (ЕР) – 59,565 млн рублей, Александр Локтев (ЕР) – 39,116 млн рублей, Александр Лисицын (ЕР) – 36,21 млн рублей, Алексей Меркулов (ЕР) – 24,443 млн рублей, Кристина Юстус (ЛДПР) – 20,853 млн рублей, Андрей Солодилов (самовыдвиженец) – 19,904 млн рублей, Евгений Носенко (ЕР) – 15,641 млн рублей, Дмитрий Ильиных (ЕР) – 10,483 млн рублей, Евгений Кулешов (ЕР) – 8,631 млн рублей.
Самым скромным на этот раз оказался заработок Ивана Карпова (КПРФ) – 35,5 тыс. рублей. На втором месте с конца находится Оксана Молодых ("Справедливая Россия") – 648 тыс. рублей. Замыкает тройку Петр Пугаев (КПРФ) – он отчитался за 685 тысяч рублей.
Как уже сообщал amic.ru, ранее о доходах за 2019 год отчитался глава Барнаула Вячеслав Франк. Мэр задекларировал 1,759 млн рублей. При этом, согласно документу, у градоначальника нет какого-либо имущества на праве собственности. Зато есть автомобиль Hundai ix35.
Комментарии
Самым скромным на этот раз оказался заработок Ивана Карпова (КПРФ) – 35,5 тыс. рублей.
И как он, бедный, меньше, чем на 3 тыс. в месяц жил...
ахаххаха он робот)
затраты только на подзарядку от розетки
Люди! Вам не угодишь! Много заработал - сволочь, мало заработал - дурак...
Ну и на кого такая власть работает, кого обслуживает? Понятно что на себя работает и мандаты нужны что бы иметь иммунитет! И не надо сказки рассказывать!
19.08.2020 14:02
ПЕТР
Он не дурак,он говорит не правду (декларирует).
Потому мы и недовольны
14:02
ПЕТР
Люди! Вам не угодишь! Много заработал - сволочь, мало заработал - дурак...
Да просто реальные цифры надо писать.
НУ И КАК ОНИ МОГУТ ПОНЯТЬ ,ЧТО "Более 410 тысяч жителей Алтайского края имеют доходы ниже прожиточного минимума".
У МНОГИХ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.
МНОГИЕ ПРОСТО ВЫЖИВАЮТ НА СВОЮ ЗАРПЛАТУ.
окак так в алгоритме тайчер?
этот ммм, это многое обьясняет
А где сведения по остальным депутатам?