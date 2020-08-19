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Самый богатый депутат Барнаульской гордумы заработал почти 150 миллионов

, ИА "Амител"
Доходы самого бедного парламентария составили 35 тысяч рублей
Александр Тайчер / Фото: taycher.ru

Александр Тайчер / Фото: taycher.ru

Депутаты Барнаульской гордумы отчитались о своих доходах за 2019 год. Сведения размещены на сайте БГД. 

Самым богатым среди своих коллег стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер (избирался от "Единой России"). Он задекларировал 149,477 млн рублей, тогда как годом ранее – 186,838 млн.

Далее идут Евгений Барсуков (ЕР) – 59,565 млн рублей, Александр Локтев (ЕР) – 39,116 млн рублей, Александр Лисицын (ЕР) – 36,21 млн рублей, Алексей Меркулов (ЕР) – 24,443 млн рублей, Кристина Юстус (ЛДПР) – 20,853 млн рублей, Андрей Солодилов (самовыдвиженец) – 19,904 млн рублей, Евгений Носенко (ЕР) – 15,641 млн рублей, Дмитрий Ильиных (ЕР) – 10,483 млн рублей, Евгений Кулешов (ЕР) – 8,631 млн рублей.

Самым скромным на этот раз оказался заработок Ивана Карпова (КПРФ) – 35,5 тыс. рублей. На втором месте с конца находится Оксана Молодых ("Справедливая Россия") – 648 тыс. рублей. Замыкает тройку Петр Пугаев (КПРФ) – он отчитался за 685 тысяч рублей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее о доходах за 2019 год отчитался глава Барнаула Вячеслав Франк. Мэр задекларировал 1,759 млн рублей. При этом, согласно документу, у градоначальника нет какого-либо имущества на праве собственности. Зато есть автомобиль Hundai ix35.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.08.2020 13:57
- гость -

Самым скромным на этот раз оказался заработок Ивана Карпова (КПРФ) – 35,5 тыс. рублей.


И как он, бедный, меньше, чем на 3 тыс. в месяц жил...

19.08.2020 13:59
- гость -

ахаххаха он робот)

19.08.2020 14:00
- гость -

затраты только на подзарядку от розетки

19.08.2020 14:02
ПЕТР

Люди! Вам не угодишь! Много заработал - сволочь, мало заработал - дурак...

19.08.2020 14:03
хохотун

Ну и на кого такая власть работает, кого обслуживает? Понятно что на себя работает и мандаты нужны что бы иметь иммунитет! И не надо сказки рассказывать!

19.08.2020 14:13
Гость

19.08.2020 14:02
ПЕТР
Он не дурак,он говорит не правду (декларирует).
Потому мы и недовольны

19.08.2020 14:21
- гость -

14:02
ПЕТР
Люди! Вам не угодишь! Много заработал - сволочь, мало заработал - дурак...


Да просто реальные цифры надо писать.

19.08.2020 14:29
- гость -

НУ И КАК ОНИ МОГУТ ПОНЯТЬ ,ЧТО "Более 410 тысяч жителей Алтайского края имеют доходы ниже прожиточного минимума".

У МНОГИХ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.

МНОГИЕ ПРОСТО ВЫЖИВАЮТ НА СВОЮ ЗАРПЛАТУ.

19.08.2020 14:30
- гость -

окак так в алгоритме тайчер?
этот ммм, это многое обьясняет

19.08.2020 14:37
Гость

А где сведения по остальным депутатам?

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