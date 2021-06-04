Власти Алтая подписали соглашение о постройке гостиничного комплекса в Белокурихе

Правительство Алтайского края заключило соглашение по созданию в Белокурихе Горной гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины. Договор подписали губернатор Виктор Томенко и основатель компании "Гранд-Крио Алтай" Владимир Шуппо в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, оглашение предусматривает сотрудничество сторон в рамках создания гостиничного комплекса "ГРАНД-Крио" на территории Белокурихи Горной. Власти считают этот курорт весьма перспективным, а его инфраструктурное развитие – является одним из главных приоритетов работы алтайского правительства.

Кроме того, правительство направило в Ростуризм предложения о включении ряда объектов туркластера в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение рабочих мест. Кроме этого, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края", – отметил Виктор Томенко.

Основатель компании "Гранд-Крио Алтай" Владимир Шуппо рассказал, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.

"Я надеюсь, что наше государственно-частное сотрудничество поднимет не только уровень доверия бизнеса, но и сделает Белокуриху центром притяжения и местом, где человек уверенно будет понимать, что он получит высокий результат", — сообщил руководитель.

Строительство первой очереди проекта планируют закончить к концу 2022 года, а общий объем инвстиций оценивается в 1 млрд рублей. На территории "Гранд-Крио Алтай" разместят отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

Напомним, что ранее Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о предварительных итогах работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, властям удалось заключить несколько крупных соглашений с инвесторами. Суммарный объём ожидаемых вложений оценивается в 30 млрд рублей. Глава региона обратил внимание, что этому предшествовала кропотливая подготовительная работа.