30 млрд рублей инвестиций. Томенко рассказал об итогах ПМЭФ-2021

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о предварительных итогах работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 2 по 5 июня.

По его словам, делегация региона заключила несколько крупных соглашений с инвесторами. Суммарный объем ожидаемых вложений оценивается в 30 млрд рублей. Глава региона обратил внимание, что этому предшествовала кропотливая подготовительная работа.

"Это длительная подготовка, которая ведется на постоянной, планомерной, системной основе. К сегодняшнему форуму мы приурочили подписание нескольких соглашений на общую сумму примерно в 30 миллиардов рублей, — констатировал Томенко. – Речь идет в первую очередь о развитии туристической инфраструктуры, инфраструктуры отдыха в Алтайском крае в тех местах, где традиционно любят сегодня отдыхать и жители края, и самое главное, наибольший приток – это гости их разных уголков нашей страны".

Наибольшая часть из озвученной суммы – это соглашение о строительстве горнолыжного курорта с компанией "Новые вершины". Размер инвестиций оценивают в 25 млрд рублей. Новый комплекс будет включать в себя горнолыжные трассы общей протяжённостью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, четыре канатные дороги, четыре отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1000 гостей.

Другим стратегическим партнером стала группа компаний "Черкизово", которая в 2018 году приобрела птицефабрику "Алтайский бройлер". Инвестор намерен вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 млрд рублей и создать более 200 дополнительных рабочих мест.

"С группой компаний "Черкизово" мы договорились о реализации на территории Алтайского края инвестиционного проекта, связанного с увеличением объема производства мяса птицы в ближайшие 4-5 лет практически в два раза от того уровня, который есть сегодня", — заявил Томенко.

Губернатор также отметил, что работа делегации Алтайского края на ПМЭФ-2021 выражается не только в заключенных контрактах с инвесторами. В частности, представители региона подписали соглашения о межрегиональном сотрудничестве, приняли участие в целом ряде заседаний, в том числе комиссии Государственного совета и наблюдательно совета "Ассоциации инновационных регионов России".