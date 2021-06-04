Путин удивился своим же словам из 90-х об опасности наведения порядка "жёсткой рукой"

Президент России Владимир Путин удивился своим же словам середины 90-х годов об опасности наведения порядка "жёсткой рукой". Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

Удивление у главы государства возникло после того, как модератор форума Станислав Натазон напомнил ему о его же словах, сказанных в середине 90-х.

"Вы как-то сказали, я процитирую: "Нам всем кажется, если навести порядок твёрдой жёсткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдёт, потому что эта жёсткая рука начнёт нас очень быстро душить". Начала уже?" – спросил его Натазон.

Глава государства удивился своим же словам и добавил, что сейчас "этого не чувствует".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал о словах белорусского коллеги Александра Лукашенко о ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. Глава государства отметил, что Лукашенко не планировал никаких операций "подобного рода".