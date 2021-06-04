Путин озвучил слова Лукашенко о ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Президент России Владимир Путин рассказал о словах белорусского коллеги Александра Лукашенко о ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. По его словам, глава государства не планировал никаких операций "подобного рода".

"У них появилась информация о том, что этот человек находится на борту (экс главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, – прим. amic.ru) после того, когда он уже оказался на территории Белоруссии и в интернете появились его фотографии", – сказал Путин, добавив, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой самолёта.

Отдельно глава России отметил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к произошедшему.

Напомним, что 23 мая судно Ryanair, на борту которого находился Протасевич, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы в авиалайнере. В то же время швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолёта, который летел из Афин в Вильнюс, поступило в аэропорт Швейцарии уже после того, как судно развернули в воздухе.

После этого саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее в КГБ Белоруссии заявили, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине.