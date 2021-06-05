В полиции рассказали о ситуации с "похищением" ребёнка в Барнауле

Полицейские активно проверяют поступившую от детей информацию о том, что в Барнауле неизвестный мужчина увёл куда-то ребёнка. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным на утро 5 июня, никто из взрослых с заявлением об исчезновении ребенка не обращался. Нет никакой информации и о личности малыша, которого могли похитить.
Напомним, информация о ЧП появилась вечером в пятницу, 4 июня. Согласно сведениям из соцсетей, инцидент произошёл возле дома № 14б, расположенного на улице Георгиева. По словам очевидцев, мальчик худой, на вид 5-7 лет, был одет в сине-зелёную футболку, чёрные штаны и белую кепку.
Комментарии
Сетевые параноики панику подняли, полиция на ушах. Нужно ввести ответственность за ложные сообщения в сетях, ка за ложный донос.
5.06.2021 11:38
- гость -
Да вообще больше ответственности за все должно быть. Еще репрессивных законов просит народ! А что с этими детьми то делать кто рассказал про мальчика? Или с их родителями? Давай накидай новых статей.
ненормальные социопаты
Отец забрал с площадки сына и пошли домой к матери ужинать и Спокойной ночи смотреть. Детям ребенок незнакомый, вот и сыграла паранойя.
Пора всем расслабиться. В случае пропажи заявление уже бы было.
Ложный донос.. он заведомо ложный. Т.е. с прямым умыслом. Форма вины такая.. а тут просто бабки на скамейке))