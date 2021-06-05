В полиции рассказали о ситуации с "похищением" ребёнка в Барнауле

Полицейские активно проверяют поступившую от детей информацию о том, что в Барнауле неизвестный мужчина увёл куда-то ребёнка. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным на утро 5 июня, никто из взрослых с заявлением об исчезновении ребенка не обращался. Нет никакой информации и о личности малыша, которого могли похитить.

Напомним, информация о ЧП появилась вечером в пятницу, 4 июня. Согласно сведениям из соцсетей, инцидент произошёл возле дома № 14б, расположенного на улице Георгиева. По словам очевидцев, мальчик худой, на вид 5-7 лет, был одет в сине-зелёную футболку, чёрные штаны и белую кепку.