Дерево упало на машину у детской площадки в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле тополь упал на автомобиль, припаркованный рядом с детской площадкой около дома №70 на улице Молодежной. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что удар дерева пришелся в капот "Нивы". На нем осталась глубокая вмятина.
Ранее общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников выразил негодование из-за санитарной рубки "не тех деревьев". По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.
Комментарии
МЧС предупреждает постоянно.
Тополь упал во-первых,рядом с детской площадкой,а во-вторых на Ниву, а не на иномарку.
Испушился и упал.
На детской площадке поставил агрегат, будет правду искать.
На детской площадке поставил агрегат, будет правду искать.
Очи похмельные протри - в специальном кармане стоит
В такую погоду под деревьями парковаться очень правильное решение ))) для получения жизненного опыта.
В такую погоду под деревьями парковаться очень правильное решение ))) для получения жизненного опыта.
Приехал в пятницу - поставил, где место было.
5.06.2021 14:41
Твой карман в 3 метрах от детской площадки и метре от дерева.
Оштрафовать за парковку в кармане детской площадки.
"Приехал в пятницу - поставил, где место было."
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На гараже/стоянке сэкономил - всё равно в поюсе остался )
Твой карман в 3 метрах от детской площадки и метре от дерева.
Попытайся еще раз фото посмотреть.
На гараже/стоянке сэкономил - всё равно в поюсе остался )
С управляшки ущерб снимет и васякот
Тополь отлично справился с охраной детской площадки. -Вонь от выхлопных газов на 15-20 метров ветер разносит.
С управляшки ущерб снимет и васякот
С администрашки ущерб снимет и васямышь
Жаль, что только ветка упала, а не всё дерево.
не говори гоп пока не перебрыгнешь