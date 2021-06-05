Дерево упало на машину у детской площадки в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле тополь упал на автомобиль, припаркованный рядом с детской площадкой около дома №70 на улице Молодежной. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что удар дерева пришелся в капот "Нивы". На нем осталась глубокая вмятина.

Ранее общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников выразил негодование из-за санитарной рубки "не тех деревьев". По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.