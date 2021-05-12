Общественника возмутила санитарная рубка на Строителей в Барнауле

Общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников на своей странице в соцсети Facebook выразил негодование из-за санитарной рубки "не тех деревьев".
По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.
В доказательство своих слов Красильников опубликовал фотографии сквера проспекта Строителей рядом с краевой детской библиотекой.
"Несмотря на то, что идёт голосование "Какую территорию в Барнауле благоустроить", конкретно на Строителей уже начали, — отметил общественник. — Как всегда через всем известное место — через пеньки молодых здоровых деревьев".
Напомним, в конце апреля мощными порывами ветра на проспекте Строителей повалило несколько деревьев рядом с остановкой "Циолковского" в Барнауле. К счастью, никто не пострадал.
А в начале апреля рядом с домом № 136 на Павловском тракте дерево упало на прохожего. Травмы оказались смертельными.
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