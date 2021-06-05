СМИ: Моргенштерн устроил скандал на вручении премии Муз-ТВ

Алишер Валеев (известен под псевдонимом Моргенштерн) едва не сорвал церемонию вручения премии Муз-ТВ, сообщает "Московский комсомолец".

Когда объявили, что приз лучшему исполнителю достался Александру Ревве, Моргенштерн выбежал на сцену и призвал публику ответить, кто из них лучше.

Ведущая церемонии Ксения Собчак попыталась успокоить музыканта и обратила внимание на его зрачки, предложив проверить рэпера на наркотики. После этого Валеев выругался и ушёл со сцены.

Стоит отметить, что ранее Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипах. По результатам экспертизы, проведённой Московским исследовательским центром, соответствующие признаки выявили в двух песнях музыканта: Family и "Розовое вино 2".

Эксперты утверждают, что "коммуникативная цель артиста – демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".