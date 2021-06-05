Глава Минздрава объявил о близости победы над коронавирусом

Несколько регионов России уже совсем близки к победе над коронавирусом, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Но мобильность же граждан продолжается, поэтому в том числе нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах всё равно нужно создать пул вакцинированных людей", – подчеркнул глава Минздрава.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что новые пандемии в будущем неизбежны. По её словам, остановить нынешнюю эпидемию можно только с помощью вакцинации.