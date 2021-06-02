Анна Попова предупредила о неизбежности новых пандемий

Новые пандемии в будущем неизбежны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании в Совфеде. Её слова приводит РИА Новости.

"Уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии неизбежны", – сказала она.

Во время выступления Анна Попова также сообщила, что остановить нынешнюю пандемию можно только с помощью вакцинации. Она обратилась к россиянам с призывом "только сегодня, только сейчас" пойти и привиться.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия постепенно выходит из ситуации с COVID-19, но тревог и опасностей по этому поводу достаточно.