"Обмотало вокруг столба". Страшное ДТП произошло в Барнауле

Ночью 6 июня в Барнауле случилась жёсткая авария в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.

"Машину буквально обмотало вокруг столба: страшная авария на Малахова – Юрина, – написали в Telegram-канале "В курсе 22". – На месте работают сотрудники полиции, МЧС, медики".

По словам очевидцев, в результате ДТП водитель получил смертельные травмы, а пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии. Информация уточняется.

Напомним, прошлой ночью три человека погибли в результате ДТП на трассе в Тальменском районе. Авария произошла около 03:15 на 170-м километре Чуйского тракта.

В ГИБДД призвали водителей к осторожности и отметили, что только за последнюю неделю из-за рискованных обгонов в Алтайском крае погибли 11 человек.