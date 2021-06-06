"Обмотало вокруг столба". Страшное ДТП произошло в Барнауле

Ночью 6 июня в Барнауле случилась жёсткая авария в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.
"Машину буквально обмотало вокруг столба: страшная авария на Малахова – Юрина, – написали в Telegram-канале "В курсе 22". – На месте работают сотрудники полиции, МЧС, медики".
По словам очевидцев, в результате ДТП водитель получил смертельные травмы, а пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии. Информация уточняется.
Напомним, прошлой ночью три человека погибли в результате ДТП на трассе в Тальменском районе. Авария произошла около 03:15 на 170-м километре Чуйского тракта.
В ГИБДД призвали водителей к осторожности и отметили, что только за последнюю неделю из-за рискованных обгонов в Алтайском крае погибли 11 человек.
Комментарии
Судьба.
никогда не было и вот опять
Столбовая площадь она такая.
Столбы там через дорогу резко бегают.
Убрать столбы,
Убрать Малахова
Убрать Юрина
Мусора в декрет все ушли ? И ли в Крым оздоравливаться съехали?
Ночью а ауле сплошной гудёжь от рейсеров в стрингах (стрингрейсеров)
6.06.2021 12:24
- гость -
Пару Хэдшотов, и в городе станет тише))))
дэпээсников оптимизировали, у нас на район 1,5 человека, что вы хотите
судя по фото, столбу тоже хана, он сильно помялся
Счёт в матче Столбы-Самоубийцы 1:1. Интересно, что должно произойти, чтобы наши люди начали ценить свою жизнь.