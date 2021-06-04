В Алтайском крае три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Тальменском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла 4 июня около 03:15 на 170-м километре Чуйского тракта. 38-летний водитель ВАЗ-2114 ехал в сторону Барнаула. Во время движения он выехал на "встречку" и врезался в автомобиль Renault RTP, которым управлял 47-летний мужчина.

Водитель и пассажиры отечественной машины – мужчины 33-х и 30-летнего возраста – погибли до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 мая в Первомайском районе три человека погибли, 11 пострадали в лобовом столкновении служебного автобуса и легковушки. Следователи возбудили уголовное дело.