Байден заявил, что хочет наладить стабильные отношения с Россией

Президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Путиным пообщался с журналистами. Он отметил, что США хочет стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности, сообщает РИА Новости.

"Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которым мы могли бы работать с Россией над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями", – сказал президент США.

Напомним, что встреча глав государств пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.