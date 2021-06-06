Байден заявил, что хочет наладить стабильные отношения с Россией

Президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Путиным пообщался с журналистами. Он отметил, что США хочет стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности, сообщает РИА Новости.
"Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которым мы могли бы работать с Россией над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями", – сказал президент США.
Напомним, что встреча глав государств пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Комментарии
Для Штатов "стабильные отношения" - это когда пьяная Россия выплясывает у них под ногами,как Ельцин вокруг блинклинтона.
У нас пьяниц очень много. Особенно в сельской местности.
Для Штатов "стабильные отношения" - это когда пьяная Россия выплясывает у них под ногами,как Ельцин вокруг блинклинтона.
Ну хоть плясала. Сейчас пьяная Россия спит, а пока спит, Вова с едросами тащат все из дома, что плохо лежит. А в сенках уже семейство китайцев поселилось.
Так похмелись. уже, плясун...
Боря выплясывая больше тащил, тогда санкций не было. а семейство американцев жило в гостинной