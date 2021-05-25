В Кремле назвали место и дату встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Такую дату саммита сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, детали будущих переговоров находятся ещё на стадии согласования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" тем, кто пытается от неё что-то "откусить".