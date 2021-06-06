В ГИБДД рассказали подробности об аварии на малаховском кольце в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности о страшной аварии, которая произошла в ночь с 5 на 6 июня в Барнауле. Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на препятствие.

"В результате ДТП пассажир автомобиля, мужчина 1997 года рождения, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель госпитализирован в городскую больницу № 1", – говорится в сообщении ведомства.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Инцидент произошёл на пересечении улиц Малахова и Юрина. Пользователи соцсетей предполагали, что погиб водитель.