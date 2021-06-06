В России сотрудникам ДПС могут разрешить работать без формы и на авто без отметок

В МВД подготовили проект приказа, который будет регулировать скрытый надзор за ситуацией на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе сказано, что при таком типе работы сотрудники смогут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В этом случае им нельзя будет останавливать транспортные средства и составлять протоколы, но они смогут фиксировать нарушения и передавать информацию о них другим патрулям.
Если инспекторы будут вести скрытый надзор в форме, то всё это они смогут делать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой скорости на протяжённых участках дорог.
Комментарии
Вот, какое то двоякое чувство. С одной стороны, вроде как и надоели лихачи и "тошнотики", раговаривающие по телефону. А с другой стороны, зная наших "служителей"....
А кто будет и как определять, во время РАБоты данного полицмейстера была совершена фиксация или он зафиксировал это просто передвигаясь в ресторан?
6.06.2021 15:51
гость
Когда тобе будут наваливать за твою грамотность, а мимо пройдет полицейский в гражданке ( в ресторан) ты тоже не будешь иметь к нему претензий?
Может быть наконец отучат чудаков и чудачек на букву м трепаться по телефону.
трепаться по телефону.
Нет не отучат. Ну и сколько таких экипажей надо выпускать, чтобы следили? Очень много надо людей привлекать для этого. Так что не получится реализовать таким способом ваш комментарий
Что, они теперь в трусах будут машины останавливать?