В России сотрудникам ДПС могут разрешить работать без формы и на авто без отметок

В МВД подготовили проект приказа, который будет регулировать скрытый надзор за ситуацией на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе сказано, что при таком типе работы сотрудники смогут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В этом случае им нельзя будет останавливать транспортные средства и составлять протоколы, но они смогут фиксировать нарушения и передавать информацию о них другим патрулям.

Если инспекторы будут вести скрытый надзор в форме, то всё это они смогут делать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой скорости на протяжённых участках дорог.