Виктор Томенко заявил о необходимости расширения Чуйского тракта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о необходимости расширения Чуйского тракта. Об этом сообщает ТАСС.
"Чуйский тракт идёт от Новосибирска через Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск до границы с Монголией. Я попросил федеральной поддержки для его расширения по территории Алтайского края, поскольку дорога очень активно используется, а на многих её участках всего лишь две полосы. Это медленно и небезопасно, приводит, к сожалению, иногда к очень тяжёлым авариям. Поэтому есть необходимость в период до 2030 года расширить примерно 200 км участков этой дороги", – сказал глава региона.
По его словам, речь идёт о необходимости расширения трассы до четырёх полос. Виктор Томенко также рассказал, что в расширении нуждается трасса от Барнаула до границы с Казахстаном, протяжённость которой составляет 400 километров.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвёл предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 2 по 5 июня.
Комментарии
Лакомый, видать, кусок, это дорожное строительство, для краевых чинуш. Есть, на чём ручонки погреть. Глядишь, и миллиард наличными нарисуется.
Что им всем не дает покоя рубцовская трасса!? Там три казахских чадящих КамАЗа в сутки проходит. Я до Рубцовска за два часа спокойно доезжаю
Года через два в горном можно будет только на кучи мусора смотреть! Закакали все, даже на пеших маршрутах, смысл расширения??? Не получится тур кластера никак, пока в головах эгоизм и наплевательство!
Гость
Года через два в горном можно будет только на кучи мусора смотреть! Закакали все, даже на пеших маршрутах, смысл расширения??? Не получится тур кластера никак, пока в головах эгоизм и наплевательство!
Так надо местным определиться - либо нетронутая природа и туристы досвидос, либо дальше стричь купоны с отдыхающих, но и уборку проводить. А то хотят и рыбку съесть ..
Вы чего бурчите? Там каждый день разбиваются насмерть по встречке! Трассу расширить предлагают, чтобы снизить смертность, ради сохранения вашей же жизни и жизни ваших друзей и родственников!
Я считаю, что пора изменить стандарты дорог. 2-х полосных дорог не должно существовать в принципе. Дороги должны быть от 4-х до 8-ми полос, желательно с разделителями потоков, чтобы исключить всякий выезд на встречку, который может стать летальным
За два часа 300 км. Гонщег-монобол ))