Виктор Томенко заявил о необходимости расширения Чуйского тракта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о необходимости расширения Чуйского тракта. Об этом сообщает ТАСС.

"Чуйский тракт идёт от Новосибирска через Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск до границы с Монголией. Я попросил федеральной поддержки для его расширения по территории Алтайского края, поскольку дорога очень активно используется, а на многих её участках всего лишь две полосы. Это медленно и небезопасно, приводит, к сожалению, иногда к очень тяжёлым авариям. Поэтому есть необходимость в период до 2030 года расширить примерно 200 км участков этой дороги", – сказал глава региона.

По его словам, речь идёт о необходимости расширения трассы до четырёх полос. Виктор Томенко также рассказал, что в расширении нуждается трасса от Барнаула до границы с Казахстаном, протяжённость которой составляет 400 километров.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвёл предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 2 по 5 июня.