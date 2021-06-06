Жители бийского посёлка Новый днём живут почти без воды

Жители посёлка Новый в Бийске рассказали о серьёзных проблемах с водой. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам местных жителей, вода появляется в домах только в период с двух до четырёх часов ночи. Днём она пропадает из кранов.

Напор холодной воды настолько мал, что на то, чтобы набрать чайник или кастрюлю, требуется много времени. Стирать днём вообще невозможно.

Жители посёлка отмечают, что подобные проблемы здесь наблюдаются каждое лето.

Ранее жители села Бураново Калманского района рассказали о том, что почти весь май они живут без воды. По словам местных жителей, подачу воды останавливают без предупреждения, а для возобновления им приходится обращаться к участковому.