Михаил Мурашко рассказал, как дожить до 100 лет

Правильный график, режим питания и повышенная активность помогут продлить жизнь до 100-летнего возраста. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В беседе с РИА Новости чиновник рекомендовал пожить в режиме десятилетнего ребёнка. По его словам, придерживаясь той же активности, нагрузок и питания, полностью исключив при этом табак и алкоголь, можно гарантированно продлить жизнь на годы вперёд.

Предельная сдержанность и мудрость также благоприятно скажутся на здоровье, добавил глава Минздрава. Он отметил, что многие люди, став взрослыми, начинают себе многое позволять. Особенно, согласно статистике, это касается мальчиков.

Ранее учёные из Швеции пришли к выводу, что отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет.