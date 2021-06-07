Жительница Барнаула рассказала о вырубке леса вдоль Трассы здоровья

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что заметила вдоль Трассы здоровья деревья, которые вскоре вырубят. По словам женщины, их здесь довольно много.
Горожанка прогуливалась по лесу и заметила, что на некоторых деревьях есть засечки и пометки "рубка ухода". При этом женщина уверена, что деревья, которые помечают под вырубку, совершенно здоровы.
"Вот так понемножку вырубают наш зелёный лес. <...> Там, где его рубить вообще нельзя", – подытожила женщина.
Ранее жители посёлка Южного выразили обеспокоенность тем, как в районе проходит реконструкция сквера. По словам местных жителей, на месте зелёных насаждений может появиться "плешь".
Комментарии
Переживаю за юбилейный в связи с его благоустройством...
Говорят красиво, а делают под шумок свои черные дела, обвиняя во лжи совок, который канул 30 лет назад. И малолетки ведь верят в этот бред.
7.06.2021 11:49
- гость -
Забыл как красиво говорили в совке, не малолетка ты наш?
Пиломатериал нынче дорог
видимо когда призывали к борьбе за дело Ленина и партии, абориген в школьном туалете беломорину сосал
Может быть, горожанка сможет спасти эти деревья?
завуч застукала и заставила туалет драить, вот тогда у него и появилась личная неприязнь к совку
Тетю на обследование уже отправили? С больной головой нельзя по лесу гулять.
Рассуждать о СССР имеет право только кавалер трех знаков: двух звезд ( октябренок, пионер) и одного ленинского знамени(влксм).
Боря что у тебя есть?
12.37,
Вы правы.
и ещё: на пр Ленина вдоль трамвайных линий кустарник в этом году не подстрегается---нету денежек в УК ?
кустарник,конечно,это не кругляк для Китая...
трассу Здоровья просмотреть стоит-там есть на что посмотреть-крупные деревья лежат и ждут очереди на вывоз кому-то.
трасса здоровья, уже не трасса здоровья, в первую очередь спасибо Карлину, что застроил масштабно под федеральные деньги, видимо скоро останется лес как аллея
будущие поколения лес увидят только на фотографиях
в прошлом году видел и снимал такие заготовки
в комментах ответили что это санитарная выпилка
но чтото меня смущает что слишком все там аккуратно))
Нашим чинушам все по барабану. Им деньги глаза застилают. Обращались в полицию и фото предоставляли, и на месте ловили таких рубщиков. Они нам только в ответ смеялись и говорили, что уже много у них вырубок было и им за это ничего не было. Вырубают все, что могут, не задумываясь, что скоро наш город превратиться в пустыню!