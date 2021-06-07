Жительница Барнаула рассказала о вырубке леса вдоль Трассы здоровья

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что заметила вдоль Трассы здоровья деревья, которые вскоре вырубят. По словам женщины, их здесь довольно много.

Горожанка прогуливалась по лесу и заметила, что на некоторых деревьях есть засечки и пометки "рубка ухода". При этом женщина уверена, что деревья, которые помечают под вырубку, совершенно здоровы.

"Вот так понемножку вырубают наш зелёный лес. <...> Там, где его рубить вообще нельзя", – подытожила женщина.

Ранее жители посёлка Южного выразили обеспокоенность тем, как в районе проходит реконструкция сквера. По словам местных жителей, на месте зелёных насаждений может появиться "плешь".