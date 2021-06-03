Жители посёлка Южный беспокоятся, что на месте сквера появится "плешь"

Жители посёлка Южный обеспокоены тем, как идёт реконструкция сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас здесь ведутся активные работы.

"Но вызывает опасение то, что в ходе этого благоустройства могут быть вырублены деревья и вместо зелёной зоны появится "проплешина" с дорожками и редкими цепочками деревьев. Вырубка деревьев уже началась", – пишут местные жители в редакцию amic.ru.

Люди отмечают, что большинство деревьев в сквере находятся в хорошем состоянии и вырубать нужно лишь единицы.

"Есть опасения, что деревья красивые, которые дают тень и озеленение, вырубят и вместо них высадят небольшие саженцы, зелень и тень от которых увидят только следующие поколения "южан", – сказано в письме.

3 июня в 19:00 у детского сада № 125 жители района проведут собрание по вопросу вырубки старых деревьев и посадки новых.