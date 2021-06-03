Жители посёлка Южный беспокоятся, что на месте сквера появится "плешь"

Жители посёлка Южный обеспокоены тем, как идёт реконструкция сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас здесь ведутся активные работы.
"Но вызывает опасение то, что в ходе этого благоустройства могут быть вырублены деревья и вместо зелёной зоны появится "проплешина" с дорожками и редкими цепочками деревьев. Вырубка деревьев уже началась", – пишут местные жители в редакцию amic.ru.
Люди отмечают, что большинство деревьев в сквере находятся в хорошем состоянии и вырубать нужно лишь единицы.
"Есть опасения, что деревья красивые, которые дают тень и озеленение, вырубят и вместо них высадят небольшие саженцы, зелень и тень от которых увидят только следующие поколения "южан", – сказано в письме.
3 июня в 19:00 у детского сада № 125 жители района проведут собрание по вопросу вырубки старых деревьев и посадки новых.
Комментарии
Полностью согласен что вырубать там нельзя. Сейчас крестами уже помечены красивые высокие деревья. Не клен, даже, а будь и клен пусть стоит.
Благоустройство по мнению российского чиновника, это всё вырубить, закатать в асфальт или плиткой, поставить железную лавку с фонарём и на этом всё. Чтобы летом было жарко от отсутствия тени, а зимой холодно от промёрзшего металла лавки. Вот такая вот "комфортная" среда.
клён трудно назвать красивым деревом, сорняк это
В позапрошлом году был в парке центральный. Вот где вредители поработали на славу. Найти где-то тенёк не вариант вообще. А ещё жарища стояла невыносимая. После этого не был там, может и посадили что-то уже
"3.06.2021 15:33" нет, это не американский или как он называется. Их нельзя путать.
Дом там построить или три. Тень будет.
Снести к чертям всю эту зелень и поставить многоэтажки меньше будет комарья и будет порядок а всем нам счастье.
Клен называется канадский, листья у него красивые.
Вырубки города начались, когда к власти пришел друг степей Калган, безвольный мешок при котором лесорубы распоясались и вырубили весь город.
поставить многоэтажки меньше будет комарья
Тогда уж все закатать в асфальт, дешевле и комаров не будет, только асфальтовая пустыня. Или лунный пейзаж сделать,чтобы комары не жили.
Комары приспособятся жить в подвалах и подъездах и никуда не денутся. Кормовая база то останется у них. Тут нужно людей тоже в асфальт закатывать, тогда комарам есть нечего будет и они улетят.
Прежде чем бухтеть и ныть идите пройдитесь там, где под каждым деревом лежит шприц или бутылка пустая, где спят летом бомжи, посмотрите на эти засохшие и стремные, страшные сорняки, которые вы называете благородной зеленью. После этого создайте инициативную группу и посмотрите проект, где что останется и в каком виде, не забывая при этом про то что строителям нужно проложить коммуникации, чтоб фонарик вам светил и провод над башкой не болтался, учитывая что там идет в земле и от чего прийдется отступить, уже потом, если у вас останутся вопросы - озвучивайте. А ныть сидеть что деревья рубят - толку нет
3.06.2021 17:15
Т
Так на бумаге всегда красиво. А по факту ещё один парк центральный получится