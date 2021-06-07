Серьёзное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Барнауле

6 июня в Барнауле произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадал один человек. Авария случилась неподалёку от автоцентра "ЗиЛ".

В ГИБДД уточнили, что мужчина 1996 г.р., управляя автомобилем Honda, при выезде с прилегающей территории автозаправки не уступил дорогу водителю 1989 г.р., который управлял мотоциклом Yamaha R6.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний водитель мотоцикла погиб в ДТП на территории Кош-Агачского района.