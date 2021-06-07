Водонапорная башня рухнула в алтайском селе

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в посёлке Заря Бийского района рухнула водонапорная башня. Местные жители остались без воды.
"Мы всегда без воды. Только внимание обратили, когда башня уже упала", – пошутили сельчане в сообществе Barnaul22.
В результате падения конструкции никто не пострадал. Сама водонапорная башня буквально развалилась по кирпичам.
Ранее жители посёлка Нового в Бийске рассказали о серьёзных проблемах с водой. По словам людей, вода появляется в домах только в период с двух до четырёх часов ночи. Днём она пропадает из кранов.
Напор холодной воды настолько мал, что на то, чтобы набрать чайник или кастрюлю, требуется много времени. Стирать днём вообще невозможно.
Комментарии
Водонапорную башню строили лет 70 назад.
При совке строили, при капитализме рушится.