Водонапорная башня рухнула в алтайском селе

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в посёлке Заря Бийского района рухнула водонапорная башня. Местные жители остались без воды.

"Мы всегда без воды. Только внимание обратили, когда башня уже упала", – пошутили сельчане в сообществе Barnaul22.

В результате падения конструкции никто не пострадал. Сама водонапорная башня буквально развалилась по кирпичам.

Ранее жители посёлка Нового в Бийске рассказали о серьёзных проблемах с водой. По словам людей, вода появляется в домах только в период с двух до четырёх часов ночи. Днём она пропадает из кранов.

Напор холодной воды настолько мал, что на то, чтобы набрать чайник или кастрюлю, требуется много времени. Стирать днём вообще невозможно.