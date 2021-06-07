Прокуратура нашла нарушения на аттракционе в Новоалтайске, где травмировалась девочка

Прокуратура провела проверку на аттракционе в Новоалтайске после сообщений о том, что ребёнок получил здесь травму. О результатах рассказали в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверке аттракционов в парке "Мандарин" на ул. Парковой в городе Новоалтайске выявлены нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов", – сказано в сообщении.

Решается вопрос о привлечении виновного лица к ответственности по статье 4.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

Напомним, что во время кружения на высокой скорости нога девочки зацепилась за стоящую рядом будку. Происшествие попало на видеозапись.

Позднее стало известно, что серьёзных травм ребёнок не получил.