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Стали известны подробности травмирования девочки в парке Новоалтайска

, ИА "Амител"
Пострадавшей 12 лет
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

12-летняя девочка не получила серьёзных травм, когда на вращающихся качелях столкнулась с будкой контролёра. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По информации издания, инцидент произошёл ещё в среду, 2 июня, в парке "Мандарин" на Парковой улице. Пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами.

Ранее в социальной сети появилось видео с места происшествия. На нём видно, как во время кружения на аттракционе на большой скорости ребёнок задевает ногами постройку. Запись на этом обрывается.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

По поручению Виктора Томенко в Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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