Режим повышенной готовности ввели в барнаульском Затоне из-за паводка

В барнаульском посёлке Затон действует режим повышенной готовности из-за подтоплений. В связи с этим на месте организовали дежурство спасателей и оперативных групп, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По состоянию на 7 июня вода проникла на 93 участка. При этом наблюдается медленная отрицательная динамика уровня воды в Оби у Барнаула. На утро понедельника он составил 560 см – это критическая отметка для Затона.

"На остальных водных объектах гидрологическая обстановка пока стабильная, но наблюдается рост уровня воды в реках Чарыш, Катунь и Бия, в основном из-за серьёзных осадков в верховьях", – уточнили в ведомстве.

Таким образом, возможно подтопление пониженных территорий и увеличение количества подтопленных приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что в барнаульских посёлках Затон и Ильича на период паводка обезопасили электросети, ситуацию держат на контроле.